POL-PDNR: Pkw aufgebrochen - Täter flüchtet

Güllesheim (ots)

Am 06.11.2024, gegen 06:50 Uhr, bemerkte der Besitzer eines blauen VW Golf, welcher in der Sonnenstraße in Güllesheim abgestellt war, dass eine ihm fremde Person in seinem Fahrzeug saß. Bei Erblicken des Geschädigten verließ die Person das Fahrzeug und lief davon. Im Rahmen der polizeilichen Anzeigenaufnahme konnten die Beamten feststellen, dass offensichtlich die Beifahrertür des Pkw aufgehebelt wurde. Entwendet wurde augenscheinlich nichts.

Die männliche Person mit auffälliger Glatze war circa 1,80 m groß, schlank und trug eine hellblaue Jacke.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

