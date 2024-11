POL-MG: PKW-Einbruch im Stadtteil Lürrip

Mönchengladbach (ots) - Betrüger haben eine 81-Jährige am Donnerstag, 7. November, dazu gebracht ihre EC-Karte und die dazugehörige PIN herauszugeben. Anschließend hoben sie von dem Konto der Frau Geld ab. Die 81-Jährige meldete den Vorfall am Mittwoch, 13. November, der Polizei. Sie gab an, am Donnerstag gegen 14 Uhr einen Anruf erhalten zu haben. Die Anruferin habe sich als Mitarbeiterin ihrer Bank ausgegeben und ...

