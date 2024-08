Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Steinbeck: Radfahrer tödlich verletzt; Walsrode: Unfall auf A27:Zeugen gesucht

Heidekreis (ots)

25.08.2024 / Radfahrer tödlich verletzt

Steinbeck: Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Sonntagabend, gegen 18:24 Uhr im Kreuzungsbereich der Kreisstraße 6 bei Steinbeck. Eine 18-jährige Autofahrerin befuhr die Druhwaldstraße in Richtung Hörpel. Beim Überqueren der Kreuzung zur Kreisstraße 6 übersah sie den aus Richtung Evendorf kommenden bevorrechtigten 65-jährigen Radfahrer und kollidierte mit diesem. Durch den Zusammenprall erlitt der 65-Jährige so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der Kreuzungsbereich wurde für die Unfallaufnahme voll gesperrt.

25.08./Unfall auf der A 27: Zeugen gesucht

Walsrode: Die Polizei in Bad Fallingbostel sucht Zeugen zu einem Unfallgeschehen am Sonntagmittag, gegen 13:38 Uhr auf der A 27 bei Walsrode, Fahrtrichtung A7. Ein blauer Pkw soll, ohne den rückwärtigen Verkehr zu beachten, ausgeschert sein. Daraufhin musste ein nachfolgender Pkw Citroen sehr stark abbremsen und ausweichen wobei das Fahrzeug mit der Mittelschutzplanke kollidierte und anschließend auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen kam. Weitere Fahrzeuge mussten diesem ausweichen. Ein weiterer Pkw schaffte dies nicht mehr rechtzeitig und kollidierte mit dem Citroen auf dem linken Fahrstreifen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. An beiden Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Die Polizei in Bad Fallingbostel bitte Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang, insbesondere zu dem unfallflüchtigen blauen Pkw geben können, sich dort unter Tel.: 05162/9720 zu melden.

