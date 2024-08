Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Wietzendorf: In Schuppen und Scheunen eingebrochen ; Soltau: Diesel entwendet; Schneverdingen: Zigarettenautomat aufgehebelt; Gilten: In Wohnhaus eingestiegen; Soltau: Radfahrer leicht verletzt

Heidekreis (ots)

21.08.2024 / In Schuppen und Scheunen eingebrochen

Wietzendorf: Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gewaltsam Zugang zu diversen Schuppen und Scheunen, die auf einem landwirtschaftlichen Gehöft in Marbostel stehen. Ob etwas erlangt wurde, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Hinweise zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nehmen die Polizeiwachen in Munster (Tel. 05191-93800) oder in Wietzendorf (Tel. 05196-963760) entgegen.

21.08.2024 / Diesel entwendet

Soltau: In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde im Bereich einer Baustelle in der Wietzendorfer Straße ein Baucontainer aufgebrochen. Die Täter entwendeten hieraus einen Verbandskasten. Zudem entnahmen sie etwa 200 Liter Diesel von einem Traktor. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Soltau unter 05191-93800 entgegen.

21.08.2024 / Zigarettenautomat aufgehebelt

Schneverdingen: Unbekannte hebelten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, gegen 01:50 Uhr, einen Zigarettenautomaten in der Harburger Straße auf. Dabei erbeuteten die Täter Tabakware und Bargeld. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Schneverdingen unter 05193-982500 entgegen.

21.08.2024 / In Wohnhaus eingestiegen

Gilten: In der Zeit von Montagmittag bis Mittwochnachmittag drangen Unbekannte in ein Wohnhaus in der Lindenstraße ein. Für den Einstieg hebelten die Täter ein Fenster auf. Hinweise zur Tat und/oder verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Polizei in Schwarmstedt unter 05071-800350 entgegen.

21.08.2024 / Radfahrer leicht verletzt

Soltau: Ein 71-jähriger Autofahrer wollte am Mittwochmorgen einen Supermarkt-Parkplatz in der Lüneburger Straße verlassen und übersah dabei einen Radfahrer, der auf der falschen Seite fuhr. Bei dem anschließenden Zusammenstoß wurde der 32-jährige Radfahrer leicht verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in das örtliche Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell