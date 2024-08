Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Pressemeldung der PI Heidekreis vom Wochenende der 34. KW 2024

Schneverdingen, Heideblütenfest

Im Rahmen des Heideblütenfestes kommt es im Verlaufe des zweiten Tages der Veranstaltung in den Abend- und Nachtstunden zu einigen Rohheitsdelikten. Zum einen wird ein nicht unerheblich alkoholisierter 54- jähriger Mann um seine Armbanduhr erleichtert. Drei bislang unbekannte Täter bedrohten den Mann zunächst verbal und zerrten dann seine Armbunduhr vom Handgelenk. Sie konnten im Anschluss unerkannt entkommen. Die Sachverhaltsaufnahme gestaltet sich schwierig, da auch das Opfer der Tat ungehalten und aggressiv gegenüber der Polizei reagiert.

Im Walter-Peters-Park kommt es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendlichen. Offenbar geraten die beiden in einen Streit, der letztlich in eine wechselseitige Körperverletzung mündete. Dabei schlägt einer der 16-jährigen dem anderen mit einer Flasche auf den Kopf. Dieser wird mit einer Kopfplatzwunde in das Krankenhaus nach Rotenburg eingeliefert. Der zunächst Flüchtige begibt sich zu einem späteren Zeitpunkt zur Polizei und stellt sich dort.

In der Oststraße geraten zwei 18-jährige an einander, wobei der eine mit einem Schlagstock dem anderen einen schmerzhaften Schlag in die Rippen beibringt.

Bereits am frühen Nachmittag wird durch einige Hinweisgeber auf eine Gruppe junger Männer hingewiesen, die im Bereich der Bergstraße in eine Rangelei geraten sind. Einer von ihnen schlägt mit seinem Arm die Heckscheibe eines geparkten Pkw ein und reißt den Innenspiegel aus dem Fahrzeuginneren und legt diesen auf das Dach des Pkw. Die Lage kann zwischenzeitlich durch die Polizei nach der Feststellung der Personalien der alkoholisierten Beteiligten beruhigt werden. Nachdem die Beamten die Örtlichkeit verlassen haben, geraten die jungen Männer wieder in Streit, wobei sich nunmehr einer der alkoholisierten Männer in den Pkw setzt und zunächst in unbekannte Richtung flüchtet. Im Rahmen einer Sofortfahndung kann der Pkw festgestellt werden. Der junge Mann stellt den Pkw ab und ergreift vor den Beamten zu Fuß die Flucht. Zwar ist seine Identität bekannt, jedoch kann er im Rahmen der Fahndung nicht mehr aufgefunden werden. In den ersten Ermittlungen stellt sich heraus, dass der junge Mann weder im Besitz einer Fahrerlaubnis ist noch den Pkw nüchtern geführt hat. Bei den Streitigkeiten zuvor ist bereits mittels Atemalkoholtest ein Ergebnis von über einem Promille Alkohol festgestellt worden. Es werden mehrere Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Soltau

Trunkenheit im Straßenverkehr

In der Freitagnacht fährt ein 30-jähriger in der Bergstraße mit seinem Pkw in einen geparkten Wagen. Schnell wird die Ursache des Verkehrsunfalles ermittelt. Der junge Mann steht deutlich unter dem Einfluss von Alkohol. Ein freiwillig durchgeführter Test führt zu einem Ergebnis von 1,40 Promille. Eine Blutentnahme wird angeordnet und der Führerschein des 30-jährigen wird beschlagnahmt. Es erwartet ihn ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und Trunkenheit im Straßenverkehr.

