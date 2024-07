Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Mehrere Fahrzeuge beschädigt

Neustadt/Weinstraße - Geinsheim (ots)

In der Nacht von Montag, 29.07.2024 auf Dienstag, 30.06.2024, wurden in der Gäustraße in Geinsheim mehrere Fahrzeuge beschädigt. Unbekannte traten oder schlugen jeweils den rechten Außenspiegel an bislang drei Fahrzeugen ab, die am rechten Fahrbahnrand geparkt waren. Die genaue Schadenshöhe ist nicht bekannt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt unter der Telefonnummer 06321 854-0 oder per E-Mail über pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

