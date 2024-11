Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfall auf der B14 bei Backnang

Aalen (ots)

Backnang-Waldrems: Verkehrsunfall zwischen drei Fahrzeugen auf der B14 Am 17.11.2024 ereignete sich gegen 18:35 Uhr auf der B14 ein Verkehrsunfall. Ein 24-jähriger Seat-Fahrer fuhr in Richtung Backnang und verlor aufgrund bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kollidierte mit einem entgegenkommenden VW und einem Ford. Durch den Unfall wurden sieben Personen leicht verletzt. Ein Großaufgebot der Feuerwehr und des Rettungsdienstes war im Einsatz. Die Bundesstraße musste zur Unfallaufnahme in beiden Richtungen für fünf Stunden gesperrt werden.

