Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfall und Umweltdelikt in Kaisersbach, Diebstahl in Winterbach, Einbruch in Waiblingen

Aalen (ots)

Kaisersbach: Von der Fahrbahn abgekommen - schwer verletzt

Am Samstag gegen 04:15 Uhr befuhr eine 52 -Jährige mit ihrem Mercedes die L1150 vom Kreisverkehr am Ebnisee in Richtung Kaisersbach. Ca. 400 Meter vor Kaisersbach kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die Fahrerin kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 EUR.

Kaisersbach: 80 Altreifen illegal entsorgt

In einem Waldstück beim Ebnisee wurden durch einen Spaziergänger ca. 80 Altreifen entdeckt, die dort vermutlich illegal entsorgt wurden. Die Ermittlungen der Polizei ergaben erste Hinweise auf einen möglichen Verursacher. Zeugen, die Angaben machen können, wie und wann die Reifen dorthin gelangt sind, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Welzheim unter Tel.: 07182 92810 zu melden.

Winterbach: E-Bike Display entwendet

Am Samstag stellte eine 52-Jährige gegen 17:50 Uhr kurz ihr E-Bike auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Schorndorfer Straße ab. Als sie 10 Minuten später zurückkehrte fehlte das Display ihres E-Bikes. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Schorndorf unter 07181 2040 erbeten.

Waiblingen: Einbruch in der Giselastraße

Zwischen 15:30 und 18:30 Uhr hebelte am Samstag ein bislang unbekannter Täter ein Fenster zu einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Giselastraße auf und stieg in die Wohnung ein. Der unbekannte Täter durchwühlte sämtliche Schubladen und Schränke in der Wohnung, verließ diese jedoch ohne Diebesgut wieder. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei Polizeirevier Waiblingen zu melden. Tel.: 07151 9500.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell