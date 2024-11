Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Brand in Aalen

Aalen (ots)

Aalen: Brand in einer Obdachlosenunterkunft

Kurz vor 07:00 Uhr kam es am Sonntag in der Gartenstraße in Aalen zu einem Brand in einer Obdachlosenunterkunft. Das Gebäude stand beim Eintreffen der Polizei und Feuerwehr bereits im Vollbrand. Zwei Bewohner mussten noch aus dem Gebäude gerettet werden. Ein benachbartes Gebäude wurde vorsorglich ebenfalls geräumt. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf dieses Gebäude jedoch verhindern. Kurz nach 08:00 Uhr war der Brand gelöscht. Die Nachlöscharbeiten dauern noch an. Zwei Bewohner der Unterkunft erlitten schwere Rauchgasvergiftungen. Zwei Bewohner und eine Polizeibeamtin erlitten leichte Rauchgasvergiftungen. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Das Gebäude ist derzeit unbewohnbar. Die Stadt Aalen kümmert sich um die Unterbringung der Bewohner. Die Feuerwehr war mit 40 Einsatzkräften vor Ort. Der Rettungsdienst war mit 31 Kräften im Einsatz. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell