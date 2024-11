Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Vermisstensuche Waiblingen

Aalen (ots)

Waiblingen-Fellbach: Am Freitagabend gegen 19:00 Uhr wurde eine 80 -jährige an Demenz leidende Frau durch Angehörige als vermisst gemeldet. Durch die Polizeireviere Fellbach und Waiblingen wurde mit mehreren Streifen nach der Vermissten gesucht. Zur Suche war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Die Vermisste wurde im Bereich der Bahngleise zwischen Fellbach und Waiblingen entkräftet aufgefunden und musste durch die Feuerwehr geborgen werden. Die Frau wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der Bahnverkehr zwischen Fellbach und Waiblingen war in der Zeit von 22:00 Uhr und 23:30 Uhr voll gesperrt. Die Feuerwehr Waiblingen war mit 2 Fahrzeugen und 10 Einsatzkräften im Einsatz.

