POL-AA: Ostalbkreis: Streitigkeiten und sexuelle Belästigung am Bahnhof - Diebstähle - Wohnungseinbruch - Sonstiges

Aalen (ots)

Bopfingen: Wohnungseinbruch

Zwischen Montagmorgen und Donnerstagmittag drangen Diebe durch Aufhebeln eines Fensters in eine Wohnung im Wohngebiet Am Riederer Feld/Clara-Wieck-Straße ein. Es wurde ein Rasierer, ein Fernglas sowie Schmuck entwendet. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Bopfingen unter der Nummer 07362 96020 zu melden.

Bopfingen: Unfall

Ein 44-Jähriger befuhr am Donnerstag gegen 15:15 Uhr mit einem Audi die Bachgasse. Dabei übersah er einen von rechts aus einer Seitenstraße kommenden 70-jährigen Opel-Lenker. Es kam zur Kollision, bei der ein Sachschaden von ca. 4.000 Euro entstand. Verletzt wurde niemand.

Lorch: Rucksack entwendet

Ein unbekannter Dieb entwendete am Donnerstag gegen 13:20 Uhr einen roten Kunstlederrucksack, welcher in einer Einfahrt in der Hegelstraße abgestellt war. Anschließend entfernte er sich mit einem Roller in Richtung Stadt. Im Rucksack befanden sich ein Mobiltelefon, diverse Papiere und Karten sowie etwa 30 Euro Bargeld. Laut einer Zeugin war der Mann etwa 20-25 Jahre alt, hatte einen dunklen Teint und trug weiße Kleidung. Hinweise nimmt der Polizeiposten in Lorch unter der Nummer 07172 7315 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Vorfahrt missachtet

Am Donnerstag gegen 17:50 Uhr missachtete ein 23-jähriger Opel-Lenker die Vorfahrt eines 48-Jährigen, der mit einem Mercedes in der Buchstraße unterwegs war. Es kam zum Unfall, bei dem zwei Beifahrerinnen des Mercedes leicht verletzt wurden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 7.000 Euro. Der Opel musste abgeschleppt werden.

Bartholomä: Unfall

Eine 31-Jährige befuhr am Donnerstag gegen 15:30 Uhr mit einem Hyundai die Lauterburger Straße. Beim Linksabbiegen übersah sie einen entgegenkommenden 48-jährigen BMW-Fahrer und kollidierte mit diesem. Die Unfallverursacherin wurde hierbei leicht verletzt und von einem Rettungswagen vor Ort versorgt. Es entstand ein Schaden von ca. 4.000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: E-Bike entwendet

Zwischen Montagnachmittag und Mittwochmorgen wurde ein E-Bike, das gesichert an einem Fahrradständer in der Straße Fehrle-Gärten abgestellt war, entwendet. Es handelt sich um ein schwarzrotes Fahrrad der Marke Fischer Montis EM im Wert von ca. 1.000 Euro. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd bittet um Hinweise auf den Dieb oder den Verbleib des Rades unter der Nummer 07171 3580.

Aalen: Vorfahrt missachtet

An der Anschlussstelle Affalterried wollte am Donnerstag um 16:40 Uhr eine 68-jährige Lenkerin eines Opel Astra nach links auf die B29 in Richtung Aalen einfahren. Hierbei übersah sie einen, auf der B29 heranfahrenden Ford, der von einem 81-Jährigen gelenkt wurde und stieß mit diesem Fahrzeug zusammen. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Essingen: Diebstahl von Kabelschrott

Am Freitag gegen 0:20 Uhr heilten sich zwei bislang unbekannte Männer auf einem Firmengelände in der Berndt-Ulrich-Scholz-Straße auf und entwendeten einen großen Sack mit Kabelschrott. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 5240 entgegen.

Aalen: PKW kollidiert mit Radfahrer

Am Donnerstag gegen 15:15 Uhr befuhr ein 76-jähriger Lenker eines Audi die Curfeßstraße in Richtung Innenstadt. An einer Stopp-Stelle hielt er kurz an und fuhr dann wieder los, ohne darauf zu achten, dass von links ein Pedelec-lenker heranfuhr. Der 76-streifte mit seinem PKW den 60-jährigen Pedelec-Lenker, so dass dieser stürzte und sich leicht verletzte. Er musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht werden.

Aalen: Streitigkeiten und sexuelle Belästigung am Bahnhof

Am Donnerstagabend wurde dem Polizeipräsidium Aalen erstmalig gegen 21.40 Uhr gemeldet, dass zwei alkoholisierte Männer im Alter von 20 Jahren und 25 Jahren am Bahnhof in Aalen in Streit mit einem 29-Jährigen gerieten. Während dem Streit entwendeten die beiden dem 29-Jährigen im Rahmen einer Rangelei anscheinend seine Kopfhörer und ein Handy. Es stellte sich heraus, dass die beiden jungen Männer, denen bereits der beim ersten polizeilichen Einschreiten der Gewahrsam angedroht wurde, im Laufe des Abends mit mehreren Personen in Streit gerieten und Personen im Bereich des Bahnhofs und am ZOB anpöbelten und auch schlugen. Nachdem durch den 25-Jährigen eine Frau sexuell belästigt und weitere Passanten dadurch belästigt wurden, dass er seine Hose herunterzog und sein entblößtes Glied präsentierte, wurden die beiden Männer letztendlich in Gewahrsam genommen. Gegen beide werden nun entsprechende Anzeigen vorgelegt.

