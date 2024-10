Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Benningen am Neckar: Motorroller gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Einen Motorroller des Herstellers Aprilia entwendeten noch unbekannte Täter in der Nacht zum Donnerstag (17.10.2024) in der Straße "In den Rennwiesen" in Benningen am Neckar. Das Kleinkraftrad war mit einem Lenkradschloss gesichert und hat einen Wert von etwa 800 Euro. Das Polizeirevier Marbach am Neckar sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Hierfür stehen die Tel. 07144 900-0 oder die E-Mail-Adresse marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de zur Verfügung.

