Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Eltingen: unbekannter Täter bestiehlt Senior

Ludwigsburg (ots)

Einem Trickdieb fiel am Mittwoch (16.10.2024) ein 90 Jahre alter Mann im Parkhaus eines Einkaufszentrums in der Römerstraße in Eltingen zum Opfer. Der Mann war gegen 16.00 Uhr nach seinem Einkauf im Begriff sein Parkticket zu bezahlen und sich anschließend zu seinem PKW zu begeben. Während dessen wurde er insgesamt dreimal von ein und demselben bislang unbekannten Täter angesprochen. Dieser erkundigte sich zunächst, ob der Senior Kleingeld für einen Einkaufswagen wechseln könnte, was der Mann auch tat. Auf dem Weg zum Parkautomat sprach der Unbekannte ihn erneut an und wies den 90-Jährigen auf die Zahlungsmodalitäten am Automaten hin. Als sich der Senior dann bereits in seinem Fahrzeug befand, wurde er ein drittes Mal angesprochen und erneut darum gebeten, Kleingeld zu wechseln. Als er sich zuhause befand, bemerkte der 90-Jährige schließlich, dass ein dreistelliger Bargeldbetrag sowie seine EC-Karte aus seinem Geldbeutel gestohlen worden waren. Mutmaßlich war es dem Täter gelungen, sich die Beute anzueignen, als sein Opfer mit dem Geldwechsel beschäftigt war. Der Täter wurde als etwa 40 bis 50 Jahre alt und etwa 170 cm groß beschrieben. Er hat kurze dunkle Haare und trug dunkle Kleidung. Zeugen, die weitere Hinweise geben können, oder weitere geschädigte Personen werden gebeten, sich unter Tel. 07031 697-0 oder per E-Mail: leonberg.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Leonberg zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell