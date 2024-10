POL-LB: BAB 8/Stuttgart: Unfall sorgte für Stau auf der Autobahn

Ludwigsburg (ots) - Nach einer Unfallflucht, die sich am Sonntag (13.10.2024) zwischen 18.15 Uhr und 18.30 Uhr in der Leinstraße in Korntal ereignete, sucht die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg dringend Zeugen. Ein neunjähriger Junge war mit seinem Fahrrad in der Leinstraße in Richtung Uhlandstraße unterwegs. Im Verlauf der Leinstraße befindet sich eine ...

mehr