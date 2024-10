Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Unfallflucht in der Leinstraße in Korntal

Ludwigsburg (ots)

Nach einer Unfallflucht, die sich am Sonntag (13.10.2024) zwischen 18.15 Uhr und 18.30 Uhr in der Leinstraße in Korntal ereignete, sucht die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg dringend Zeugen. Ein neunjähriger Junge war mit seinem Fahrrad in der Leinstraße in Richtung Uhlandstraße unterwegs. Im Verlauf der Leinstraße befindet sich eine 90-Grad-Kurve. Als der Junge diese befuhr, kam ihm ein bislang unbekannter PKW-Lenker entgegen. Dieser soll das Rechtsfahrgebot missachtet haben und in der Folge auf die Gegenspur gekommen sein, wo er mit dem Kind zusammenstieß. Der Neunjährige stürzte aufgrund dessen zu Boden und erlitt Verletzungen. Der Unbekannte im Mercedes setzte seine Fahrt anschließend kurzerhand fort. Das Kind musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Sachschaden blieb gering. Hinweise zu dem Unbekannten, der in einem dunklen Mercedes mit Ludwigsburger Kennzeichen (LB-) unterwegs gewesen sein soll, nimmt die Polizei unter Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail: stuttgart-vaihingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

