Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Eberdingen-Nussdorf: Unfall mit 45.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Ein leicht verletzter 48 Jahre alter PKW-Lenker und Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 45.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls, der sich am Dienstag (15.10.2024) gegen 17.35 Uhr in der Pfalzstraße in Nussdorf ereignete. Ein 48 Jahre alter Mercedes-Lenker befuhr die Pfalzstraße von der Iptinger Straße kommend und wollte seine Fahrt in Richtung Vaihinger Straße fortsetzen. Hierzu folgte er der abknickenden Vorfahrtsstraße. Zeitgleich wollte ein 36 Jahre alter Porsche-Lenker aus der Martinstraße nach links in die Pfalzstraße abbiegen. Vermutlich übersah er hierbei die Vorfahrt des Mercedes-Lenkers und es kam zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden PKW. Beide Autos mussten in der Folge abgeschleppt werden, da sie nicht mehr fahrbereit waren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell