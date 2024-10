Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: gefährliches Überholmanöver - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen sucht Zeugen eines äußerst gefährlichen Überholmanövers, das ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Dienstag (15.10.2024) gegen 07.25 Uhr auf der Landesstraße 1125 zwischen Großsachsenheim und Bietigheim-Bissingen durchführte. Der noch Unbekannte war in Richtung Bietigheim-Bissingen unterwegs. Der Verkehr staute sich jedoch in diese Richtung. Etwa 300 Meter vor dem Ortseingang soll der Unbekannte zum Überholen ausgeschert sein, jedoch ohne auf Entgegenkommende zu achten. Einem 30 Jahre alter Mercedes-Lenker, der in Richtung Großsachenheim fuhr, kam der Unbekannte in der Folge entgegen. Der 30-Jährige führte hierauf eine Vollbremsung durch und wich nach rechts in das angrenzende Feld aus. Bei dem Ausweichmanöver wurde sein Mercedes nach jetzigem Stand nicht beschädigt. Der Unbekannte, der eventuell mit einem VW Golf Plus unterwegs gewesen sein könnte, setzte seine Fahrt indes fort. Zeugen, die die Situation beobachtet haben, sowie weitere Verkehrsteilnehmende, die möglicherweise ebenfalls gefährdet wurden, wenden sich unter Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail: bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de an die Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell