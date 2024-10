Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: 30.000 Euro Sachschaden nach Verkehrsunfall

Ludwigsburg (ots)

Ein 82 Jahre alter VW-Lenker war am Dienstag (15.10.2024) gegen 16.50 Uhr im Begriff in der Theodor-Heuss-Straße in Marbach am Neckar einzuparken, als er mutmaßlich Vorwärts- und Rückwärtsgang seines Pkws verwechselte. Dadurch fuhr er anstatt vorwärts in die Parklücke, rückwärts gegen einen geparkten Opel sowie einen VW. Der dabei entstandene Sachschaden dürfte sich auf insgesamt rund 30.000 Euro belaufen.

