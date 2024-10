Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schwieberdingen: Unfallflucht auf der B 10

Ludwigsburg (ots)

Nach einer Unfallflucht, die sich am Dienstag (15.10.2024) gegen 15.35 Uhr auf der Bundesstraße 10 auf Höhe des Hardt- und Schönbühlhofs ereignete, sucht das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042 941-0 oder E-Mail: vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de, noch Zeugen. Ein 36 Jahre alter VW-Lenker war in Richtung Vaihingen an der Enz unterwegs, als ihm ein noch unbekannter Fahrzeuglenker entgegenkam. Dieser soll aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenspur geraten sein, so dass der 36-Jährige nach rechts ausweichen musste und mit der Leitplanke kollidierte. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 5.000 Euro geschätzt. Der unbekannte Fahrer machte sich indes in Richtung Stuttgart aus dem Staub.

