Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Luckenbach - vermutlich entwendetes Fahrrad, Suche nach dem Eigentümer

Hachenburg - Luckenbach (ots)

Am Freitag, 12.07.2024, 16:30 Uhr, begegnete einer Streife in Luckenbach eine Person, welche erst kurz zuvor nach einer Kontrolle in Hachenburg zu Fuß auf den Heimweg entlassen worden war. Eigentlich wäre der Mann in der vollkommen entgegengesetzten Richtung von Hachenburg zu erwarten gewesen. Daher war sehr verdächtig, dass er nun auf einem neuwertigen Fahrrad unterwegs war. Es ergab sich der Verdacht, dass das Fahrrad eher von dem hier ortsunkundigen Mann entwendet worden war und er sich verirrt hatte. Einen plausiblen Eigentumsnachweis konnte er jedenfalls nicht erbringen. Daher wurde das Fahrrad zur Eigentumssicherung sichergestellt. Bisher wurde jedoch noch keine entsprechende Strafanzeige erstattet, daher ist der geschädigte Eigentümer noch unbekannt. Um diesem das Fahrrad zurückgeben und dem Benutzer diese Straftat beweiskräftig nachweisen zu können, ersucht die Polizei Hachenburg um Hinweise:

Wem wurde im Bereich Hachenburg oder der angrenzenden Ortschaften am Freitag in der Zeit zwischen 13:00 bis 16:30 Uhr ein schwarzes Jugendfahrrad mit der blauen Aufschrift Rockrider entwendet? Zeugen oder Eigentümer melden sich bitte bei der Polizei Hachenburg unter 02662 95580.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell