Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Wohnhausbrand in Arzbach, Kluftenbäume

Arzbach (ots)

Am 14.07.2024 wurde gegen 23.06 Uhr ein Wohnhausbrand in Arzbach, der dortigen Straße "Kluftenbäume" gemeldet. Durch die anwesenden Feuerwehren konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden. Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten an der Außenfassade gelagerte Gegenstände in Brand und verursachen lediglich geringen Gebäudeschäden. Eine 71 Jahre alte Bewohnerin musste mit Atemproblemen zur Beobachtung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Durch in das Objekt ziehende Rauchgase, ist dieses zunächst nicht mehr bewohnbar.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell