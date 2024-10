Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Eglosheim: falsche Polizeibeamte erbeuten Bargeld und Gold

Ludwigsburg (ots)

Bargeld und Gold erbeuteten noch unbekannte Täter, die sich am Dienstagnachmittag (15.10.2024) einer 63 Jahre alten Frau aus Eglosheim gegenüber als Polizeibeamte ausgaben. Die Täter nutzten die übliche Masche und täuschten die Frau in einem Telefongespräch dahingehend, dass ihre Tochter in einen tödlichen Unfall verwickelt gewesen sei. Eine sechsmonatige Gefängnisstrafe der Tochter könne nur durch Zahlung einer fünfstelligen Kaution abgewendet werden. Neben vermeintlichen Polizeibeamten wurde das Telefongespräch auch durch eine Täterin geführt, die die Rolle der Tochter der 63-Jährigen übernahm und ins Telefon weinte. Die 63 Jahre alte Frau ließ sich letztlich überzeugen und ging auf die Forderungen ein. Während die Frau auf eine angekündigte Abholerin wartete, meldeten sich die Täter weitere Male und wiesen die Frau an, ihr Mobiltelefon auszuschalten. Außerdem musste sie schließlich die Verbindung über das Festnetzt zu den Betrügern aufrechterhalten und durfte mit niemandem über die Vorgänge sprechen. Gegen 15.15 Uhr sollte sich die 63-Jährige in die Besigheimer Straße in Eglosheim begeben, wo sie Bargeld und Gold einer etwa 30 Jahre alten, circa 160 cm großen Frau mit südländischem Aussehen und schwarzen, langen Haare, die mit einem weißen gepolsterten Jack bekleidet war, übergab. Im weiteren Verlauf flog der Betrug jedoch auf und die 63-Jährige erstattete Anzeige bei der Polizei. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun Zeugen, die am Dienstagnachmittag Verdächtiges in der Besigheimer Straße beobachtet haben, sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail: hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell