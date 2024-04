LPI-SLF: Fahrradfahrer unter Alkoholeinfluss

Neustadt an der Orla (ots) - Am heutigen Morgen, gegen 02.12 Uhr, wurde der 54-jährige Fahrer eines PKW in Neustadt an der Orla einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der mit ihm durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,3 Promille. Es erfolgte die Blutentnahme in einem Krankenhaus. Der Führerschein wurde sichergestellt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Pressestelle Telefon: 03671 56 1503 E-Mail: ...

