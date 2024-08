Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Celler Feuerwehr mehrfach gefordert - bereits drei Einsätze am Mittwoch

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Celle (ots)

Zu drei Einsätzen rückte die Freiwillige Feuerwehr Celle bereits in den ersten sechs Stunden des Mittwochs aus.

Um 03:32 Uhr hatte in einem Seniorenheim in Bostel die Brandmeldeanlage ausgelöst. Vor Ort wurde das Objekt kontrolliert und eine Fehlauslösung festgestellt.

Zwei gleichzeitige Einsätze gab es um 5:18 Uhr im Stadtgebiet. Während in Altencelle ein Heimrauchmelder ausgelöst hatte, sollte in Westercelle ein LKW brennen. Ursache für den Einsatz in Altencelle war ein brennender Fahrrad-Akku im Keller. Der Akku wurde ins Freie gebracht und abgelöscht. Im Einsatz war die Ortsfeuerwehr Altencelle. In Westercelle war an einem LKW die Bremse heiß gelaufen. Durch die Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehr Westercelle wurde die rund 600°C heiße Bremse abgekühlt. Bei beiden Einsätzen war zur Unterstützung ebenfalls die Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache alarmiert.

Auch am Dienstag rückte die Celler Feuerwehr bereits zu fünf Einsätzen aus. Hier zählten eine Notfall-Türöffnung, zwei Schlangen im Keller (ohne Feststellung), eine Personenrettung von einem Dach aufgrund medizinischen Notfalls, eine automatische Feuermeldung und eine unklare Rauchentwicklung zum Einsatzgeschehen. Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehren Celle-Hauptwache, Westercelle, Altencelle und Groß Hehlen.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Celle, übermittelt durch news aktuell