Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Nichts gelernt

Eisenach-Wartburgkreis (ots)

Am Samstagabend gegen 19.00 Uhr wurde bei einem 35-jähriger Eisenacher, der auf seinem Fahrrad unterwegs war, eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Aufgrund seiner starken Fahne wurde ein Alkoholtest bei ihm gemacht, welcher ein Resultat von 1,65 Promille erbrachte. Der Mann wurde zur Blutentnahme gebracht und anschließend wieder aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Er wurde belehrt, daß es auch Promillegrenzen für Fahrradfahrer gibt. Es wurde eine Anzeige entsprechend gefertigt. Er versprach heute nicht mehr zu fahren. Dieses Versprechen brach er nur ca. 45 Minuten später, als er in der Mühlhäuser Straße erneut fahrenderweise auf seinem Fahrrad mit einer Wodkaflasche in der Hand angehalten wurde. Sein Promillewert diesmal betrug 2,25 Promille. Das Prozedere von davor wiederholte sich, mit dem Unterschied, daß das Fahrrad nun bei der Polizei ist. (vt)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell