POL-LB: Aidlingen-Deufringen: Unfallflucht - weißer Transporter gesucht

Am frühen Dienstagmorgen (15.10.2024) kurz nach 05.00 Uhr kam es in der Gechinger Straße in Deufringen zu einer Unfallflucht, nach der die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg, Tel. 0711 6869-0 oder E-Mail: stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de, noch Zeugen sucht. Ein 44 Jahre alter Fahrradfahrer war in der Gechinger Straße in Richtung Aidlingen unterwegs. Kurz nach der Kreuzung mit der Alte Steige und der Kreuzstraße stand am Fahrbahnrand ein vermutlich weißer Transporter mit eingeschaltetem Warnblinklicht. Als der Radfahrer links an dem Fahrzeug vorbeifahren wollte, fuhr der noch unbekannte Lenker plötzlich an und zog nach links, in Richtung des 44-Jährigen. Dieser konnte ausweichen und einen Zusammenstoß mit dem Fahrzeug verhindern. Allerdings stieß er gegen den Bordstein der linken Fahrbahnseite und stürzte aufgrund dessen. Der Lenker des Transporters erkundigte sich nun zwar noch nach dem Wohlergehen des Mannes, fuhr anschließend jedoch in Richtung Aidlingen davon. Der 44-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro.

