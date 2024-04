Polizei Hamburg

POL-HH: PM 240415-2. Eine Festnahme nach gefährlicher Körperverletzung in Hamburg-Hausbruch

Hamburg (ots)

Tatzeit: 12.04.2024, 17:56 Uhr; Tatort: Hamburg-Hausbruch, Albershof

Nachdem ein Mann seine Frau lebensgefährlich verletzt haben soll, wurde dieser in Hamburg-Hausbruch festgenommen. Das zuständige Dezernat für Gewaltdelikte der Region Harburg (LKA 183) hat die Ermittlungen übernommen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand teilte ein Mann am Freitagabend der Einsatzzentrale der Feuerwehr mit, dass er seine Ehefrau in ihrer gemeinsamen Wohnung mit einem Messer getötet habe. An der Wohnanschrift konnten die Polizei- und Feuerwehrkräfte die 65-jährige Ehefrau auffinden, welche lebensgefährliche Messerstichverletzungen aufwies. Unter notärztlicher Begleitung wurde die verletzte Frau mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert und notoperiert. Es besteht weiterhin Lebensgefahr.

Alarmierte Einsatzkräfte des Polizeikommissariats Neugraben (PK 47) trafen in der gemeinsamen Wohnung auf den tatverdächtigen Russen, der vor Ort vorläufig festgenommen wurde.

Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) übernahm vor Ort die ersten Ermittlungen. Der 65-jährige Mann wurde nach erkennungsdienstlicher Behandlung dem Untersuchungsgefängnis zugeführt, wo ein Richter antragsgemäß einen Haftbefehl erließ.

Die Ermittlungen dauern an.

Wen.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell