Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche und Einbruchsversuche, Unfall und Unfallfluchten

Aalen (ots)

Waiblingen-Beinstein: Gartenhausaufbruch

Unbekannte Täter drangen in der Zeit zwischen Montag, 12:00 Uhr und Donnerstag, 16:00 Uhr gewaltsam in eine Gartenhütte in der Kleinheppacher Straße ein und entwendeten unter anderem ein Stromaggregat und eine Kühlbox. Der Wert des Diebesgutes wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Hinweise zu den unbekannten Tätern erbittet das Polizeirevier Waiblingen unter der Rufnummer 07151 9500.

Winnenden: Unfall wegen Sekundenschlaf

Am Donnerstag gegen 14:10 Uhr befuhr eine 58-jährige Hyundai-Fahrerin die Backnanger Straße (K1847). Im Bereich des Kreisverkehrs Am Adelsbach fiel die Autofahrerin nach ersten Erkenntnissen in einen Sekundenschlaf. Dadurch geriet ihr Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit dem Ford einer 53-Jährigen zusammen. Es wurde niemand verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Die Straße musste zur Unfallaufnahme zeitweise gesperrt werden.

Schorndorf-Oberberken: Einbruch in Wohnhaus

Am Donnerstag, zwischen 17:10 Uhr und 18:00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter über ein Fenster gewaltsam Zugang zu einem Wohnhaus in der Untere Straße. Die Diebe durchsuchten zielgerichtet das Haus nach Wertgegenständen und entwendeten Schmuck von noch unbekanntem Wert. Am Fenster entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Zeugenhinweise erbittet der Polizeiposten Rudersberg unter Telefonnummer 07183 929316.

Schorndorf: Einbruchsversuch in Gaststätte

Zwei unbekannte Täter verschafften sich am Donnerstag gegen 03:40 Uhr Zugang zum Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Gottlieb-Daimler-Straße. Sodann begaben sie sich zur Nebentür einer dort befindlichen Gastwirtschaft. Als die Täter eine dort angebrachte Videokamera erblickten, ergriffen sie die Flucht. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040.

Fellbach: Unfallflucht

Zwischen Dienstag 17 Uhr und Donnerstag 14:30 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen in der Kleiststraße geparkten Mercedes und verursachte an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 3500 Euro. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Backnang: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte am Donnerstag zwischen 07 Uhr und 16:45 Uhr einen im Blütenfeld auf einem Parkplatz geparkten Seat. Dabei verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 3500 Euro und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090 entgegen.

Backnang: Unfallflucht

Zwischen Montag 14 Uhr und Dienstag 12:30 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen in der Leipziger Straße geparkten Opel. Dabei hinterließ er Sachschaden in noch unbekannter Höhe und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell