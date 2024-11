Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfall in Tiefgarage, Brand

Aalen (ots)

Fellbach: Stützpfeiler touchiert

Am Donnerstag gegen 10:35 Uhr beschädigte eine 36-jährige Autofahrerin beim Ausparken einen Stützpfeiler der Tiefgarage in der Butterstraße. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 2500 Euro. Der Schaden an dem Pfeiler kann noch nicht sicher beziffert werden. Die weiteren Unfallermittlungen führt das Polizeirevier Fellbach.

Weiler zum Stein: Brand

Am Donnerstag gegen 12:00 Uhr wurde ein Brand in der Gollenhofer Straße gemeldet. Dort hatte Holz Feuer gefangen, welches neben der Heizung gelagert war. Nach ersten Erkenntnissen scheint ein technischer Defekt an der Heizung brandursächlich. Eine Person musste sich mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ärztliche Behandlung begeben. Der Schaden wird im unteren fünfstelligen Eurobereich geschätzt.

