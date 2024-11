Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch in Supermarkt, Fahrraddiebstahl, Unfälle und Unfallfluchten

Aalen (ots)

Aspach: Einbruch in Supermarkt

Am frühen Donnerstagmorgen, gegen 01:25 Uhr drangen unbekannte Täter gewaltsam in einen Supermarkt in der Siemensstraße in Großaspach ein. Dort entwendeten sie eine größere Menge Tabakwaren. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht abschließend beziffert werden.

Backnang: Bus gestreift

Am Mittwoch, gegen 17:00 Uhr befuhr eine 36-jährige Audi-Fahrerin die Eugen-Adolff-Straße. Als sie im stockenden Verkehr die Fahrspur wechselte, übersah sie den neben ihr fahrenden Omnibus. Es kam zum Unfall. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Fellbach: Unfallflucht

Am Mittwoch, gegen 13:30 Uhr touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Vorbeifahren einen Ford, der in der Stuttgarter Straße geparkt war und beschädigte diesen auf Höhe des Seitenspiegels. Der Unfallverursacher fuhr weiter, ohne sich um den verursachten Sachschaden zu kümmern. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Unfall von einem Mann beobachtet worden sein. Dieser und weitere Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 in Verbindung zu setzen.

Fellbach-Schmiden: Fahrrad gestohlen

In der Zeit von Mittwoch 15:30 Uhr bis 21:00 Uhr entwendeten unbekannte Diebe aus einer Tiefgarage in der Gotthilf-Bayh-Straße ein dort angeschlossenes Fahrrad. Bei dem Rad handelt es sich um sogenanntes Downhill-Bike im Wert von über 6.000 Euro. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Fellbach unter der Rufnummer 0711 57720.

Fellbach: Unfall - Motorradfahrer verletzt

Am Mittwoch gegen 15:00 Uhr befuhren ein 21-jähriger Motorradfahrer und ein 33-jähriger Ford-Fahrer hintereinander die Bundesstraße B 14 in Fahrtrichtung Stuttgart. Im Kappelbergtunnel wechselten beide Verkehrsteilnehmer aufgrund von stockendem Verkehr zeitgleich die Fahrspur. Dabei fuhr der Motorradfahrer auf den vor ihm fahrenden Ford auf. Durch den Unfall stürzte der 21-Jährige und wurde schwer verletzt ins Krankenhaus nach Stuttgart gebracht. Der Kappelbergtunnel musste zeitweise gesperrt werden. Zudem entstand Sachschaden von insgesamt etwa 4.000 Euro.

Schorndorf: Unfallflucht

Am Mittwoch gegen 11:50 Uhr befuhr ein 54-jähriger LKW-Fahrer die Krummhaarstraße. An der Einmündung zur Aichenbachstraße kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Mercedes, der die Vorfahrt des LKW missachtete. Der Mercedes-Fahrer entfernte sich sodann unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden von in Höhe von etwa 6.000 Euro. Zeugenhinweise zum Unfallverursacher erbittet das Polizeirevier Schorndorf unter Telefon 07181 2040.

Alfdorf: Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer kam am Mittwoch gegen 15:30 Uhr auf der Landesstraße L1155 zwischen Pfahlbronn und Alfdorf in einem Kurvenbereich zu weit nach links auf die Gegenfahrbahn und beschädigte beim Vorbeifahren den entgegenkommenden Ford eines 31-Jährigen am Seitenspiegel. Der Unfallverursacher fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040.

Weinstadt: Auffahrunfall auf B29

Am Mittwochmorgen ereignete sich auf der B29 in Fahrtrichtung Stuttgart ein Auffahrunfall mit vier Beteiligten. Höhe der Anschlussstelle Endersbach erkannte eine 25-jährige Golf-Fahrerin zu spät, dass der Verkehr stockte. Sie fuhr auf einen BMW auf, der in der Folge noch einen weiteren Golf sowie Peugeot aufeinander schob. Verletzt wurde niemand, zwei Autos mussten abgeschleppt werden.

Waiblingen: Unfallflucht

Schaden von rund 2000 Euro hinterließ ein unbekannter Verursacher an einem Nissan Juke, der am Montag zwischen 17.30 Uhr und 20 Uhr im Haselnußweg stand. Hinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter Telefon 07151/950422 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell