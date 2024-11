Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Mann mit Axt geht Polizeibeamte an, Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Gerabronn: Mann mit Axt geht Polizeibeamte an

Am Mittwoch gegen 13:50 Uhr meldeten Zeugen der Polizei einen Mann in der Landauerstraße, von welcher mit einer Axt unterwegs sein sollte. Dieser soll in verschiedenen Geschäften randaliert, Diebstähle begangen und geparkte Busse mit der Axt beschädigt haben. Der 55-jähriger Tatverdächtiger wurde wenig später stark alkoholisiert in der Bahnhofstraße angetroffen. Dort führte er tatsächlich eine Axt mit sich. Der Mann beleidigte die eintreffenden Polizeibeamten mehrfach und drohte diesen. Anschließend legte er die Axt beiseite und ging die Beamten an. Er versuchte mehrfach diese zu Schlagen und zu treten, woraufhin er geschlossen und in Gewahrsam genommen wurde. Der Polizeiposten Blaufelden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche den Mann im Vorfeld beobachtet hatten, sich unter der Rufnummer 07953 925010 zu melden.

Ilshofen: Unfall auf der Autobahn

Am Mittwochmorgen gegen 08:10 Uhr befuhr ein 26-jähriger LKW-Fahrer die A6 in Richtung Mannheim und wollte zwischen den Anschlussstellen Kirchberg und Ilshofen vom rechten Fahrstreifen auf den linken Fahrstreifen wechseln. Dabei übersah er eine bereits auf dem linken Fahrstreifen fahrende 43-jährige Skoda-Fahrerin. Diese wurde durch den LKW nach links gegen die Leitplanke gedrängt. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 17 000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell