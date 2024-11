Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstähle - Illegale Müllentsorgung

Aalen (ots)

Aalen: Illegale Müllentsorgung

Ein Spaziergänger meldete am Dienstag, gegen 12:20 Uhr, eine illegale Müllentsorgung an einem Waldweg am Osterbucher Platz oberhalb der Therme. Sachdienliche Hinweise hierzu erbittet das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240.

Aalen/Wasseralfingen: Diebstahl aus PKW

Ein Toyota, welcher in einem Carport in der Rhönstraße abgestellt war, wurde am Mittwoch, gegen 2:45 Uhr, von einem Unbekannten geöffnet und durchsucht. Aus der Mittelkonsole entnahm der Dieb ein Behältnis mit Kleingeld. Zeugenhinweise erbittet der Polizeiposten Wasseralfingen unter 07361/97960.

Aalen/Hofen: Diebstahl aus PKW II

Zwischen Dienstag, 13 Uhr und Mittwoch, 7 Uhr, wurde ein VW in der Rubinstraße von Unbekannten durchwühlt. Entwendet wurde aus der Mittelkonsole befindliches Kleingeld. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Wasseralfingen unter 0736/97960 entgegen.

Oberkochen: Bauleuchte entwendet

Am Dienstag wurde zwischen 6 Uhr und 7 Uhr auf einer Baustelle in der Rudolf-Eber-Straße eine Bauleuchte vom Strom getrennt und entwendet. Hinweise nimmt der Polizeiposten Oberkochen unter 07364/955990 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell