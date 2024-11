Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch, Einbruchversuche, Unfälle, Unfallfluchten, Brandalarm

Waiblingen: Unfallflucht

Am Dienstag zwischen 12:00 Uhr und 14:00 Uhr touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Ein- oder Ausparken einen geparkten VW in der Mayenner Straße. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den Sachschaden zu kümmern. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Waiblingen unter der Rufnummer 07151 9500.

Waiblingen-Hegnach: Wohnungseinbruch

Im Verlauf des Dienstages, in der Zeit von 06:10 Uhr bis 16:30 Uhr drangen unbekannte Täter über ein Fenster in eine Wohnung in der Kirchstraße ein. Offenbar wurden die Täter gestört, denn es wurde augenscheinlich nichts durchwühlt und nichts gestohlen. Am Fenster entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zeugenhinweise erbittet die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 07361 5800.

Winnenden: Zwei Einbruchsversuche

Am Dienstag versuchten unbekannte Täter in der Zeit zwischen 14:00 und 16:30 Uhr sowohl in der Eugenstraße, als auch in der Alexanderstraße die Hauseingangstüren von zwei Mehrfamilienhäusern aufzuhebeln. Die Täter hatten keinen Erfolg und gelangten nicht in die Gebäude. An den Türen entstand Sachschaden von jeweils etwa 1000 Euro. Zeugenhinweise erbittet die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 07361 5800.

Backnang: Kind von Auto erfasst

Am Dienstagmorgen gegen 7:30 überquerte ein 8-Jähriger in der Straße "Am Schillerplatz" an der Einmündung zur Marktstraße den dortigen Fußgängerüberweg. Dabei wurde er von einem Seat übersehen und erfasst, welcher auf der Straße Am Schillerplatz in Richtung Marktstraße fuhr. Der Junge stürzte auf die Fahrbahn. Er wurde jedoch nicht verletzt.

Fellbach: Verkehrsunfall durch Fehleinschätzung

In der Kleinfeldstraße kam es am Dienstag gegen 18:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall, als ein 24-jähriger Opel-Fahrer die Breite der Fahrbahn falsch einschätzte. Der 24-Jährige fuhr in Fahrtrichtung Rommelshauser Straße, als ein 23-jähriger Daimler-Fahrer in entgegengesetzte Richtung fuhr. Aufgrund der Fehleinschätzung touchierte der Opel-Fahrer den Daimler an der Fahrerseite, wodurch ein Sachschaden von rund 10.000 Euro entstand.

Fellbach: Linienbus beschädigt Lkw

Auf einem Schotterparkplatz in der Eisenbahnstraße gegenüber einer Metall-Firma wurde am Dienstag gegen 15 Uhr durch einen 58-jährigen Linienbusfahrer ein geparkter Baustellen-Lkw beschädigt. Anschließend entfernte sich der Fahrer von der Unfallstelle. Im späteren Verlauf konnte der Fahrer ermittelt werden. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Rudersberg: Hoher Sachschaden nach Unfall unter Alkoholeinfluss

Am Dienstagnachmittag gegen 17:30 Uhr befuhr ein 43-jähriger mit seinem Audi die Rathausstraße, als er mit einem geparkten VW kollidierte. Hierdurch entstand ein erheblicher Sachschaden wodurch der VW nicht mehr fahrbereit war. Der Schaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Im Rahmen eines Alkoholtests stellte sich heraus, dass der 43-Jährige mit über 1,7 Promille am Straßenverkehr teilnahm. Seinen Führerschein musste der Autofahrer sofort abgeben und sich einer Blutentnahme unterziehen.

Schorndorf: Technischer Defekt löst Feuerwehreinsatz aus

In den Vogtwiesen wurde am Dienstag gegen 15:50 Uhr ein Feueralarm in einer Firma ausgelöst, woraufhin die Feuerwehr mit vier Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften anrückte. Vor Ort stellte sich heraus, dass es sich um einen Kabelbrand aufgrund eines technischen Defekts handelte und hierbei kein offenes Feuer entstand. Abgesehen von dem defekten Kabel entstand nach bisherigen Erkenntnissen kein Sachschaden.

