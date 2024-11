Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten - Diebstähle - Sachbeschädigung - Sonstiges

Aalen (ots)

Lorch: Briefkasten beschädigt

Am Wochenende wurde in einer Schule in der Schießhausstraße ein Briefkasten beschädigt. Hinweise auf den unbekannten Verursacher nimmt der Polizeiposten Lorch unter der Nummer 07172 7315 entgegen.

Schwäbisch Gmünd/Bettringen: Rollator entwendet

Aus einem Treppenhaus eines Wohnhauses in der Weilerstraße wurde zwischen Montagmorgen und Dienstagmittag ein Rollator im Wert von ca. 200 Euro entwendet. Es handelte sich um einen ein Jahr alten schwarz/roten Rollator der Marke Drive Medical Torro. Zeugen, die Angaben zum Dieb oder Verbleib des Rollators machen können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Bettringen unter der Telefonnummer 07171 7966490 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Farbschmierereien

Unbekannte brachten an Wänden und Trennwände einer öffentlichen Toilette am Bahnhof rechtsradikale Symbole an. Der oder die Verursacher verwendeten hierzu rote und schwarze Farbe. Die Farbschmierereien, durch die ein Schaden von ca. 350 Euro entstand, wurden am Montag bemerkt. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171 3580.

Aalen: Gas mit Bremse verwechselt

Ein 79-Jähriger verwechselte am Dienstag gegen 09:40 Uhr auf einem Parkplatz in der Carl-Zeiss-Straße das Gaspedal mit der Bremse. Er fuhr über die Parkplatzbegrenzung hinaus und durch ein Gebüsch hindurch. Etwa 4 Meter unterhalb des Gebüsches befindet sich ein weiterer Parkplatz. Dort kollidierte er frontal mit einem Mercedes-Benz. Insgesamt entstand ein Schaden von ca. 15.000 Euro.

Aalen: Pkw beschädigt

Am Dienstag, zwischen 15:20 Uhr und 16:30 Uhr, wurde bei einem VW, der auf einem Parkplatz in der Curfeßstraße abgestellt war, mit einem unbekannten Gegenstand die gesamte rechte Fahrzeugseite zerkratzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 3.000 Euro. Hinweise auf den unbekannten Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 524-0 entgegen.

Aalen: Diebstahl aus Pkw

An einem VW, der in der Schellingstraße abgestellt war, wurde am Dienstag zwischen 14:30 Uhr und 15:55 Uhr die Scheibe auf der Beifahrerseite eingeschlagen. Es wurde eine Handtasche, die im Fußraum lag, entwendet. Zeugen, denen zur genannten Zeit verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter Tel.: 07361 524-0 beim Polizeirevier Aalen zu melden.

Hüttlingen: Unfallflucht

Ein schwarzer Mercedes-Benz, der auf einem Parkplatz in der Bachstraße abgestellt war, wurde am Dienstag zwischen 13:00 Uhr und 13:20 Uhr beschädigt. Der unbekannte Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden von ca. 3.000 Euro. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich beim Polizeiposten Wasseralfingen unter der Nummer 07361 9796-0 zu melden.

Aalen: Unfallflucht

Am Dienstag zwischen 11:30 Uhr und 13:30 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Opel, der im Parkhaus des Ostalb-Klinikums abgestellt war. Der Verursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden von ca. 2.000 Euro zu kümmern. Zeugenhinweise nimmer das Polizeirevier Aalen unter der Nummer 07361 524-0 entgegen.

Ellwangen: Versuchter Einbruch in Wohnmobil

Am Mittwoch um 0:25 Uhr teilte ein Zeuge dem Polizeirevier Ellwangen mit, dass er beobachten konnte, wie zwei männliche Personen auf dem Parkplatz unter der Hochbrücke in der Aalener Straße versuchten über eine verschlossene Dachluke in ein Wohnmobil einzudringen. Aufgrund einer Alarmanlage wurde die Diebe aufgeschreckt und ließen von ihrem weiteren Vorhaben ab. Die beiden Männer flüchteten daraufhin in Richtung der B290. Zeugen des Vorfalls oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07961 9300 beim Polizeirevier Ellwangen zu melden.

