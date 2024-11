Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Vor Verkehrskontrolle geflüchtet, Pkw zerkratzt, Stromaggregat entwendet

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Pkw zerkratzt

Am Donnerstag zwischen 12:30 Uhr und 18:10 Uhr beschädigte ein Vandale einen im Finkenweg geparkten Pkw und zerkratzte an diesem den Lack. Dadurch entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Hinweise zum noch unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Wolpertshausen: Vor Verkehrskontrolle geflüchtet

Am Donnerstagabend gegen 23:45 Uhr war eine Polizeistreife in der Haller Straße unterwegs. Dort wollte sie einen vor ihnen fahrenden Verkehrsteilnehmer einer Verkehrskontrolle unterziehen. Als diesem Anhaltezeichen gegeben wurde, beschleunigte der Verkehrsteilnehmer sein Fahrzeug und versuchte sich mit hoher Geschwindigkeit der Kontrolle zu entziehen. Er parkte sein Fahrzeug in der Hopfacher Straße und versuchte anschließend zu Fuß zu flüchten. Dabei konnte er von den Polizeibeamten festgenommen werden. Der 42-jährige Mann stand unter dem Einfluss von Betäubungsmittel, außerdem konnte bei ihm eine geringe Menge Amphetamin aufgefunden werden. Der Mann muss nun mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Fichtenau: Stromaggregat entwendet

Ein Dieb entwendete zwischen Montag 17 Uhr und Dienstag 07:30 Uhr ein Stromaggregat von einer Baustelle in der Talstraße. Hinweise zum noch unbekannten Dieb nimmt der Polizeiposten Fichtenau unter der Telefonnummer 07962 379 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell