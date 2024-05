Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesenbach/Rhein-Neckar-Kreis: Peugeot-Fahrer fährt auf Motorrad-Fahrer auf

Wiesenbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein 59-jähriger Peugeot-Fahrer befuhr am Donnerstag gegen 16.40 Uhr die Wiesenbacher Landstraße in Richtung der Bammentaler Straße. Auf Höhe des dortigen Kreisverkehrs musste ein vorausfahrender 62-jähriger Motorrad-Fahrer aufgrund des Überquerens von Fußgängern anhalten. Daraufhin fuhr der Peugeot-Fahrer auf den Motorrad-Fahrer auf und dieser stürzte zu Boden. Hierbei verletzt sich der 62-Jährige leicht und wurde durch einen Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Peugeot blieb weiterhin fahrbereit, während das Motorrad an Ort und Stelle verbleiben musste. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Das Polizeirevier Neckargemünd hat die Ermittlungen übernommen.

