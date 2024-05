Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Falsche Polizeibeamte fingieren Festnahme eines falschen Handwerkers und bestehlen Seniorin

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine 83-jährige Anwohnerin der Lindenstraße bekam am gestrigen Tag ca. zwischen 12 Uhr und 13.15 Uhr Besuch von einem vermeintlichen Handwerker, der mitteilte dringend das Wasser im Badezimmer der Seniorin überprüfen zu müssen. Während sich die 83-Jährige mit dem Unbekannten im Badezimmer aufhielt, betrat ein weiterer unbekannter Mann unbemerkt die Wohnung und durchsuchte alle Räumlichkeiten. Hierbei entwendete er diverse Schmuckstücke sowie Bargeld und verließ die Wohnung wieder. Nach kurzer Zeit klingelte es erneut an der Tür und die 83-Jährige wurde nun von zwei vermeintlichen Polizeibeamten überrascht, die ein schwarzes T-Shirt mit der Aufschrift 'Polizei' trugen. Diese betraten unvermittelt die Wohnung der Seniorin und gaben an, einen falschen Handwerker im Badezimmer festnehmen zu wollen, was sie im Anschluss auch taten. Als alle Personen die Wohnung verlassen hatten, bemerkte die 83-Jährige, dass sie bestohlen und einige ihrer Schmuckstücke und Bargeld entwendet wurde. Ihr entstand ein Diebstahlsschaden in Höhe eines mittleren vierstelligen Betrages.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

Vermeintlicher Handwerker:

männlich, ca. 1,70 m, normale Figur, südländisches Aussehen, schwarze kurze Haare, sprach gebrochen Deutsch, dunkle Kleidung.

Vermeintliche Polizeibeamte:

Trugen beide ein schwarzes T-Shirt mit Aufschrift Polizei, beide ca. 1,80 m groß, normale Statur, sprachen Deutsch mit hiesigen Dialekt.

Zeugen, die Hinweise auf die Täter, den Tathergang oder ein Tatfahrzeug geben können, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Schwetzingen zu melden, unter: 06202-2880.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell