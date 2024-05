Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Erneut mehrere Fahrzeuge aufgebrochen

Mannheim (ots)

Zwischen Mittwoch 00.30 Uhr und Donnerstag 10.10 Uhr schlug eine bislang unbekannte Täterschaft auf bislang unbekannte Art und die Seitenscheibe mehrerer Fahrzeuge im Bereich Oststadt ein und entwendete aus den Fahrzeugen diverses Diebesgut.

In der Spinozastraße bemerkte der Halter eines schwarzen Mercedes am Donnerstagmorgen, dass im Zeitraum zwischen Mittwoch 00.30 Uhr und Donnerstag 7.50 Uhr das Dreiecksfenster seines Fahrzeugs eingeschlagen und aus dem Innenraum diverse Sachen im Wert eines mittleren dreistelligen Betrages entwendet wurden.

Am Philosophenplatz wurde am Donnerstag zwischen 1.30 Uhr und 10.10 Uhr ein weißer BMW auf die gleiche Art und Weise beschädigt und aus dem Inneren Diebesgut in Höhe eines hohen dreistelligen Betrages entwendet. Auch der Eigentümer eines in der Leibnitzstraße geparkten toten Mini Cooper meldete sich bei der Polizei und gab an, dass sein Fahrzeug auf die zuvor genannte Art und Weise beschädigt und durchsucht wurde. Hierbei wurde ebenfalls Diebesgut in Höhe eines mittleren dreistelligen Betrages entwendet.

Wie hoch der entstandene Sachschaden bei den Fahrzeugen ist, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Ermittlungen hierzu hat der Polizeiposten Schwetzingerstadt übernommen. Zeugen, die Hinweise auf die unbekannte Täterschaft oder die Tat selbst haben, werden gebeten sich zu melden, unter: 0621- 441125.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell