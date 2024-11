Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle

Aalen (ots)

Korb: Unfall mit Personenschaden

Am Dienstagmorgen gegen 08:00 Uhr bog eine 48-jährige Mercedes-Fahrerin aus Richtung Erbachhof kommend auf die Kreisstrasse K1911 ein. Dabei übersah sie den von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Fiat einer 22-Jährigen. Es kam zur Kollision, bei der der Fiat frontal mit der linken Fahrzeugseite des Mercedes zusammenprallte. Die Fiat-Fahrerin wurde durch den Unfall leicht verletzt. Die Mercedes-Fahrerin blieb unverletzt. Die Kreisstraße musste zur Unfallaufnahme zeitweise komplett gesperrt werden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Die weiteren Unfallermittlungen werden durch das Polizeirevier Winnenden geführt.

Fellbach: Unfall auf Parkplatz

Am Dienstag gegen 10:45 Uhr befuhr eine 85-jährige Fahrerin mit ihrem Audi den Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Stuttgarter Straße. Dabei verwechselte sie während eines Abbiegevorgangs das Brems- mit dem Gaspedal und fuhr gegen einen geparkten Mercedes. Dieser wiederum wurde durch den Aufprall auf einen geparkten BMW geschoben. Als die Seniorin daraufhin rückwärtsfahren wollte, betätigte sie zu stark das Gaspedal und fuhr mehrere Meter in hohem Tempo rückwärts, bevor sie mit einer Gebäudewand kollidierte. Es wurde niemand verletzt. Es entstand Sachschaden von insgesamt etwa 25.000 Euro.

Waiblingen: Auffahrunfälle auf B29

Am Dienstagmorgen kam es zunächst gegen 06:20 Uhr auf der B29 kurz vor dem Teiler B14/B29 in Fahrtrichtung Waiblingen zu einem Auffahrunfall. Eine 30-jährige Mercedes-Fahrerin fuhr aus Unachtsamkeit auf den vor ihr fahrenden Skoda eines 47-Jährigen auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 7500 Euro.

Zu einem weiteren Auffahrunfall auf der B29 in Fahrtrichtung Stuttgart kam es gegen 07:35 Uhr. Kurz nach der Anschlussstelle Remshalden-West fuhr ein 54-jähriger Ford-Fahrer auf den vor ihm abbremsenden VW ID.3 eines 42-Jährigen auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 7000 Euro.

