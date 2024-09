POL-HR: Guxhagen - Dieseldiebstahl aus Lkw

Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 23.09.2024: Borken Brand einer Gartenhütte Zeit: Montag, 23.09.2024, 09:42 Uhr Am heutigen Morgen waren Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei an der Straße "Am Brückchen" in Borken-Großenenglis im Einsatz. Eine dortige Gartenhütte eines 53-jährigen Borkeners hatte Feuer gefangen und war, trotz des schnellen Löscheinsatzes der Feuerwehr, ...

