Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle und Unfallfluchten, Diebstahl von Roller, Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis, Mann onaniert in Sauna, Sonstiges

Aalen (ots)

Remshalden-Grunbach: Unfallflucht

Am Montagabend gegen 20:55 Uhr kam ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Stuttgarter Straße nach links von der Fahrbahn ab und beschädigte dort befindliche Verkehrszeichen. An den Schildern entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Zeugenhinweise zum Unfallverursacher erbittet das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 9500.

Waiblingen: Unfall

Am Montag gegen 20:00 Uhr befuhr eine 76-jährige Autofahrerin die Jesistraße. Als sie nach links abbiegen wollte, übersah sie aufgrund beschlagener Scheiben den entgegenkommenden Toyota eines 20-Jährigen. Es kam zum Unfall mit einem Sachschaden von insgesamt etwa 9000 Euro. Die Unfallermittlungen führt das Polizeirevier Waiblingen.

Waiblingen: Diebstahl von Motorroller

In der Zeit zwischen Sonntag, 21:30 Uhr und Montag 06:45 Uhr entwendeten unbekannte Diebe einen Motorroller der Marke "Changzhou Kwang". Der Motorroller war in der Schwabstraße abgestellt und hatte das Versicherungskennzeichen "606 LDE 2024". Der Wert beträgt etwa 300 Euro. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Waiblingen unter Telefon 07151 9500 erbeten.

Schwaikheim: Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung

Am Montag gegen 16:35 Uhr sollte ein BMW in der Hauptstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der 40-jährige Fahrer versuchte zunächst der Kontrolle zu entgehen, indem er bei Erkennen der Polizei zügig in eine Seitenstraße abbog. Der BMW konnte jedoch angehalten werden. Beim Gespräch mit der Polizei äußerte der Fahrer, dass er keine Fahrerlaubnis habe. Da er auch keine Zulassungsbescheinigung für den BMW vorzeigen konnte, wurde bei einer genaueren Überprüfung festgestellt, dass die angebrachten Kennzeichen verändert wurden. Auch der darauf aufgeklebte Zulassungsstempel und die HU-Plakette konnten nicht zweifelsfrei zugeordnet werden. Der 40-jährige Autofahrer aus Schwaikheim muss nun mit mehreren Anzeigen unter anderem wegen Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Fahren ohne Versicherungsschutz rechnen.

Fellbach: Fahrradfahrer stürzte

Am späten Samstagabend gegen 21:10 Uhr fuhr ein 23-jähriger Fahrradfahrer im langen Tal von der L1197 in Richtung ehemalige Kläranlage. Als sich in einer Kurve plötzlich sein Fahrradscheinwerfer senkte und er nichts mehr sah, kam es zu einem Sturz in den Grünstreifen. Dabei verletzte sich der Radfahrer leicht.

Backnang: Unfallflucht

Am Montag zwischen 13 Uhr und 13:40 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen geparkten Fiat auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Industriestraße. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090 entgegen.

Backnang: Mann onaniert in Sauna

Am Sonntagabend gegen 19:30 Uhr betrat ein Mann eine Sauna in einem Bad in der Martin-Dietrich-Allee. Dort begann er vor einer 38-jährigen Saunagängerin zu onanieren. Der Mann soll zwischen 20 und 35 Jahren alt gewesen sein. Er war etwa 180 cm groß und hatte eine schlanke Statur, helle Haut und schwarze, glatte Haare. Ebenfalls hatte er ein auffallendes Muttermal unter seinem rechten Auge. Hinweise zum noch unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell