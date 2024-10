Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Kellerbrand

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Celle (ots)

Am Sonntag, den 20. Oktober um 22:39 Uhr wurde die Feuerwehr Celle zu einem Zimmerbrand in die Hüttenstraße alarmiert. Bereits auf der Anfahrt der Einsatzkräfte konkretisierte sich die Einsatzmeldung, es sollte im Keller eines Wohnhauses brennen.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte ergab sich folgende Lage: Es brannten zwei Kellerräume eines Reihenmittelhauses. Hiervon brannte ein Raum in Vollbrand. Personen waren nicht in Gefahr. Es lag eine Rauchausbreitung in ein benachbartes Reihenhaus vor.

Unverzüglich ging ein Trupp zur Bekämpfung in das betroffene Gebäude vor und konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Jedoch flammte der Brand immer wieder erneut auf, dies konnte erst nach Abstellen der Gaszufuhr gestoppt werden.

Eine Person wurde durch den Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus verbracht.

Die Nachbargebäude wurden kontrolliert, eine Brandausbreitung lag nicht vor. Das betroffene sowie ein Nachbarhaus wurden im Anschluss belüftet und entraucht.

Zur Brandursache kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache, der Rettungsdienst und die Polizei.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Celle, übermittelt durch news aktuell