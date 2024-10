Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Vogel aus Regenwasserrohr gerettet

Ein kleiner Vogel benötigte am Montagabend die Hilfe der Celler Feuerwehr. In der Straße "Am Poggenteich" war der Vogel in ein Regenwasserrohr gerutscht und immer weiter in das Rohr geraten. Anwohner bemerkten den Vogel und hatten bereits das unterirdisch verlegte Rohr geöffnet. Leider konnte das Tier an der Öffnung jedoch nicht direkt gerettet werden, so dass die Freiwillige Feuerwehr Celle zur Hilfe ausrückte. Nach einer kurzen Lageerkundung wurde der gefiederte Freund vorsichtig mit Wasser dazu gebracht sich in Richtung Rohrende an einer Zisterne zu bewegen, hier konnte der Vogel dann durch die Einsatzkräfte entgegengenommen werden.

