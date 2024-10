FW Celle: Kinderfeuerwehr Celle feiert Jubiläum - Ein Jahr "Die Feuerdrachen"

Freiwillige Feuerwehr Celle

Kinderfeuerwehr Celle feiert Jubiläum - Ein Jahr "Die Feuerdrachen"

Celle

"Die Feuerdrachen", so nennt sich die Kinderfeuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr Celle-Hauptwache die vor Kurzem ihr einjähriges Bestehen feiern konnte. Zu diesem besonderen Anlass waren die Mitglieder im Alter von 6 bis 9 Jahren zusammen mit ihren Eltern zu einer bunten Geburtstagsfeier eingeladen.

Zu den Ehrengästen zählte auch der ehemalige Ortsbrandmeister der Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache Bernd Müller. Für Bernd Müller war es lange Zeit ein Traum die erste Kinderfeuerwehr in der Stadt Celle zu gründen und so einen weiteren Baustein in der Nachwuchsgewinnung der Freiwilligen Feuerwehr zu setzten. Kurz vor Ende seiner Dienstzeit im vergangenen Jahr, war ein motiviertes, engagiertes und fachkundiges Team gefunden. Unter der Leitung von Melanie Warnecke wurde am 1. Oktober 2023 die Kinderfeuerwehr Celle gegründet und "Die Feuerdrachen" sind ein Erfolgsmodell.

Neben Bernd Müller zählte auch der amtierende Ortsbrandmeister Mirko Bunge zu den Gästen. Bunge freut sich immer bei seinen jüngsten Mitgliedern zu sein und die abwechslungsreiche Kinderarbeit des Teams rund um Melanie Warnecke zu verfolgen.

Geburtstagsfeier für Klein und Groß!

"Unsere Geburtstagsfeier bot ein abwechslungsreiches Programm und viel Raum für Gespräche. Neben kreativen Angeboten wie einem Malstand, einem Tattoostand und einem Rätselstand konnten die Kinder sich auf der Hüpfburg austoben. Ein besonderes Highlight war der Besuch eines riesengroßen Panda-Maskottchens, das für viel Freude bei den kleinen Feuerwehrmitgliedern sorgte.", berichtete Kinderfeuerwehrwartin Melanie Warnecke. "Auch die Malteser unterstützten die Feier und stellten einen Rettungswagen zur Verfügung, den die Kinder und Eltern erkunden konnten. Für das leibliche Wohl sorgte ein von den Eltern gespendetes Buffet, das zusammen mit Slusheis den Nachmittag versüßte. Die Betreuer nutzten die Gelegenheit mit den Eltern in lockerer Atmosphäre ins Gespräch zu kommen und über das vergangene Jahr zu reflektieren.", berichtet Warnecke weiter.

"Es war ein entspannter und rundum gelungener Nachmittag, an dem sowohl die Kinder als auch die Erwachsenen viel Spaß hatten. Ein herzlicher Dank geht an alle Helferinnen und Helfer sowie die Eltern und Feuerwehrkameraden, die durch ihre Unterstützung diesen Tag unvergesslich gemacht haben.", so Kinderfeuerwehrwartin Melanie Warnecke zum Abschluss.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Celle, übermittelt durch news aktuell