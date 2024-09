Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Kinderfeuerwehr Celle freut sich über Spende

Celle (ots)

Am Sonntag, den 29. September trafen sich die Mitglieder sowie Betreuerinnen und Betreuer der Kinderfeuerwehr Celle in der Altstadt zu einem gemeinsamen Kinobesuch. Vorher freute sich die Kinderfeuerwehrwartin Melanie Warnecke Tatjana Bozic begrüßen zu dürfen. Frau Bozic ist selbst Mutter eines Kindes der Kinderfeuerwehr und spendete vor Kurzem 500,00 Euro für die Kinderarbeit der Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache. So bedankte sich auch der stellvertretende Ortsbrandmeister Reiner Runtze neben Melanie Warnecke für die Spende.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Celle, übermittelt durch news aktuell