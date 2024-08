POL-HB: Nr.: 0491--Zeugenaufruf nach Straßenraub

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Mitte, OT Ostertor, Salvador-Allende-Straße Zeit: 12.08.2024, 07:40 Uhr Ein unbekannter Mann überfiel am Montagmorgen eine 33 Jahre alte Frau in ihrer Wohnung im Ostertor. Er entwendete ihr das Mobiltelefon und flüchtete. Die Polizei sucht Zeugen. Etwa um 07:40 Uhr klingelte der Täter an der Wohnungstür der 33-Jährigen in einem Mehrfamilienhaus in der Salvador-Allende-Straße. Als die ...

mehr