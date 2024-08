POL-HB: Nr.: 0489 --Schwimmbadgast verstorben

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Östliche Vorstadt, OT Peterswerder, Franz-Böhmert-Straße Zeit: 12.08.2024, 14:50 Uhr

Ein 23 Jahre alter Mann ist am Montagnachmittag nach einem Sprung vom Zehnmeterbrett in einem Schwimmbad in der Östlichen Vorstadt verstorben.

Gegen 14:50 Uhr sprang der 23-Jährige vom Zehnmeterbrett und tauchte zunächst wieder auf, machte aber unsichere Schwimmbewegungen. Helfer zogen ihn aus dem Wasser. Da sein Gesundheitszustand sich sichtlich verschlechterte wurden umgehende Erste-Hilfe-Maßnahmen vorgenommen. Diese verliefen jedoch erfolglos. Die weiteren Ermittlungen zur genauen Todesursache dauern an.

