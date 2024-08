Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0486 --Polizei schreitet bei Auseinandersetzung mit Messer ein--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Bahnhofstraße Zeit: 11.08.2024, 03:40 Uhr

In der Nacht zu Sonntag kam es in der Bahnhofsvorstadt zwischen zwei Männern zu einer Auseinandersetzung, bei der sich die beiden Männer gegenseitig mit einem Messer schwer verletzten. Die beiden 22-Jährigen wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Eine Streifenwagenbesatzung war gegen 03:40 Uhr in der Bahnhofstraße unterwegs, als sie auf Höhe eines Frisörs auf eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern aufmerksam wurden. Die Einsatzkräfte sprachen sie an und trennten sie sofort voneinander. Die beiden Männer wiesen blutende Stichverletzungen auf und wurden mit Unterstützung der Bundespolizei erstversorgt und durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Ein 22-Jähriger schwebte kurzzeitig in Lebensgefahr. Die Polizisten fanden im direkten Tatortbereich ein Messer, das beschlagnahmt wurde.

Gegen die beiden wurden Strafanzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung gefertigt. Die weiteren Ermittlungen, auch zu den Hintergründen der Auseinandersetzung, dauern an. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell