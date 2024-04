Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Straubenhardt - Einbrecher suchen Gelände von Vereinsheim auf

Straubenhardt (ots)

Unbekannte haben in der Zeit von Dienstag bis Donnerstag Gartengeräte eines Vereinsheimes entwendet. Nach derzeitigem Kenntnisstand drang bislang unbekannte Täterschaft in der Zeit zwischen Dienstag, 23.04.2024, 23:00 Uhr und Donnerstag, 25.04.2024, 16.30 Uhr, gewaltsam in die Garage eines Vereinsheims in der Straße "Zur Samsruhe" im Ortsteil Ottenhausen ein. In der Folge entwendeten sie zwei Aufsitzrasenmäher und eine Motorsense im Gesamtwert von circa 10.000 Euro.

Hinweise aus der Bevölkerung nimmt hierzu das Polizeirevier Neuenbürg unter 07082 7912-0 entgegen.

Banu Kalay, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell