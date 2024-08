Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0487 --Auseinandersetzung in Gröpelingen--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Gröpelingen, OT Ohlenhof, Gröpelinger Heerstraße Zeit: 10.08.2024, 23:15 Uhr

Ein 30 Jahre alter Mann wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Gröpelingen bei einer Auseinandersetzung mit Familienmitgliedern mit einem Messer verletzt. Bei der Sachverhaltsaufnahme stellten die Einsatzkräfte fest, dass gegen ihn ein offener Haftbefehl vorlag.

Gegen 23:15 Uhr wurde den Einsatzkräften in einem Lokal in der Gröpelinger Heerstraße der verletzte 30-Jährige gemeldet. Vor Ort leisteten die Polizisten umgehend Erste Hilfe. Der Mann gab an, dass er von Familienmitgliedern attackiert und mit einem Messer am Arm verletzt wurde. Im weiteren Verlauf stellten die Einsatzkräfte fest, dass gegen den 30-Jährigen ein offener Haftbefehl vorlag. Außerdem war er im Jahr 2019 aus Deutschland abgeschoben worden und hätte in diesem Jahr noch nicht wieder regulär einreisen dürfen. Nachdem seine Verletzungen im Krankenhaus behandelt wurden, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. Außerdem fertigten die Einsatzkräfte eine weitere Anzeige wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Wegen des Angriffs auf ihn wurden diverse seiner Familienmitglieder gestellt und erste Beweismittel gesichert, unter anderem ein Messer. Auch hier dauern die weiteren Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung an.

